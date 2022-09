589 trilioni di ragioni per cui Shiba Inu non raggiungerà 1 dollaro 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 settembre 2022) La matematica di base non consente agli investitori diInu di ottenere ulteriori guadagni di prezzo da capogiro. Questo è stato un anno volatile per le criptovalute, con molte oscillazioni selvagge, ma i prezzi hanno per lo più avuto una tendenza generale al ribasso. I leader di mercato Bitcoin ed Ethereum sono scesi rispettivamente del 55% e del 57% dall’inizio di gennaio, quindi quasi nessun posto è stato sicuro per gli investitori in criptovalute. Questo è particolarmente vero per i possessori di token meme più piccoli comeInu che ha perso il 65% del suo valore nel 2022 ed è sceso dell’86% rispetto al suo massimo storico stabilito nell’ottobre dello scorso anno. Il token ha generato uno dei più grandi rendimenti nella storia della finanza per l’intero anno 2021, con un’impennata del 43.800.000%. In termini di dollari, un investimento ...