4 Manager-Cida | Gender gap si aggrava | nuovo governo attui azioni per abbatterlo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Per ripartire nel post Covid-19 c'è bisogno della professionalità delle donne. Non è una mera questione di inclusione sociale. La promozione della parità tra donna e uomo, nella vita privata e pubblica, consente anche alle imprese di crescere, di aumentare la loro competitività e di creare ricchezza in termini economici”. E' il messaggio urgente che lancia Stefano Cuzzilla, presidente di 4.e di, anche a fronte degli ultimi dati sulgap emersi nel corso del World Economic Forum, secondo il quale le donne lavoratrici guadagnano il 13% in meno all'ora rispetto agli uomini. Il divario retributivo di genere è un fenomeno consolidato anche in Italia, che si posiziona al 63° posto tra i Paesi al mondo per parità di genere. Che i progressi verso l'eliminazione del divario di genere nel ...