Violenza su donne: Regimenti (FI), 'ferita terribile che va combattuta' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "La Violenza contro le donne nella nostra società è una ferita terribile che non accenna a rimarginarsi. Anzi, si aggrava sempre più. Vittime di questo stigma, sono non solo le donne, che soffrono in prima persona i maltrattamenti da parte dei propri aggressori, ma anche i figli, troppo spesso testimoni degli atti di Violenza nei confronti della madre, con gravissime conseguenze sul loro sviluppo psicologico ed emotivo". Lo ha affermato l'eurodeputata di Forza Italia e presidente onorario della “Rete europea delle donne” Luisa Regimenti introducendo il convegno “I diritti delle donne” che si è svolto oggi a Bruxelles. "E' una battaglia combattuta in prima linea anche dall'Ue: proprio lunedì ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Lacontro lenella nostra società è unache non accenna a rimarginarsi. Anzi, si aggrava sempre più. Vittime di questo stigma, sono non solo le, che soffrono in prima persona i maltrattamenti da parte dei propri aggressori, ma anche i figli, troppo spesso testimoni degli atti dinei confronti della madre, con gravissime conseguenze sul loro sviluppo psicologico ed emotivo". Lo ha affermato l'eurodeputata di Forza Italia e presidente onorario della “Rete europea delle” Luisaintroducendo il convegno “I diritti delle” che si è svolto oggi a Bruxelles. "E' una battagliain prima linea anche dall'Ue: proprio lunedì ...

