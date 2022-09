Veronica Gentili | sapete chi è il suo affascinante e segretissimo fidanzato? Spunta l' identità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 8 settembre 2022) La giornalistaè molto riservata riguardo alla sua vita privata, ma nelle ultime ore si è scoperta l'del suo compagno. Ecco di chi si tratta. La conduttrice ha fatto breccia nel cuore degli italiani per la sua eleganza e compostezza, ma anche per la sua preparazione in moltissimi argomenti. Una degna sostituta di Barbara Palombelli per le trasmissioni speciali di Rete 4, che ha saputo ben interpretare i bisogni del pubblico e le sue molte domande in materia di politica, società e tanto altro. Laperò non nasce come giornalista, infatti ha cominciato la sua carriera sul piccolo schermo dopo aver conseguito il diploma in arte drammatica all'accademia. Dopo le prime esperienze in teatro ha fatto il suo ingresso in televisione. Cominciando così la sua carriera televisiva ha scoperto che ...