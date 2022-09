Ultime Notizie – Bce, in Consiglio vincono i ‘falchi’: rialzati tassi di 75 punti (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio Direttivo della Bce ha deciso di rialzare di 75 punti i tassi di riferimento con una mossa che non sorprende più di tanto i mercati ma che conferma la prevalenza dei ‘falchi’ che premevano per un incremento superiore ai 50 punti stimati inizialmente. Con il ritocco deciso oggi l’Eurotower porta i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022. Si tratta – si legge nella nota diffusa al termine del Consiglio – di una “importante misura che anticipa la transizione dal livello attualmente molto accomodante dei tassi di interesse di riferimento a livelli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) IlDirettivo della Bce ha deciso di rialzare di 75di riferimento con una mossa che non sorprende più di tanto i mercati ma che conferma la prevalenza deiche premevano per un incremento superiore ai 50stimati inizialmente. Con il ritocco deciso oggi l’Eurotower porta idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022. Si tratta – si legge nella nota diffusa al termine del– di una “importante misura che anticipa la transizione dal livello attualmente molto accomodante deidi interesse di riferimento a livelli ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : Elezioni, news di oggi. #Letta: Cdx vuole cacciare #Mattarella. #Calenda: basta idiozie LIVE - infoitinterno : La Regina Elisabetta in gravi condizioni di salute, ultime notizie -