Spazio, ecco i nuovi satelliti meteorologici: le previsioni sul tempo diventano istantanee (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo prevedere come sara’ il meteo in futuro: diventa possibile cogliere i piu’ piccoli segnali di cambiamenti imminenti grazie alla nuova generazione di satelliti meteorologici europei Mtg (Meteosat di Terza Generazione). Il primo dei sei satelliti che saranno messi in orbita e’ stato presentato negli stabilimenti a Cannes di Thales Alenia Space e il lancio è previsto a fine anno. A bordo c’e’ anche il piu’ avanzato strumento al mondo per identificare fulmini dallo Spazio, interamente realizzato in Italia. Dei sei satelliti che costituiranno la futura costellazione, quattro raccolgono immagini e due sono specializzati nel raccogliere dati sull’atmosfera. I primi quattro, che osserveranno la Terra da un’orbita geostazionaria a 36mila chilometri di altezza, sono realizzati dalla Thales Alenia Space, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo prevedere come sara’ il meteo in futuro: diventa possibile cogliere i piu’ piccoli segnali di cambiamenti imminenti grazie alla nuova generazione dieuropei Mtg (Meteosat di Terza Generazione). Il primo dei seiche saranno messi in orbita e’ stato presentato negli stabilimenti a Cannes di Thales Alenia Space e il lancio è previsto a fine anno. A bordo c’e’ anche il piu’ avanzato strumento al mondo per identificare fulmini dallo, interamente realizzato in Italia. Dei seiche costituiranno la futura costellazione, quattro raccolgono immagini e due sono specializzati nel raccogliere dati sull’atmosfera. I primi quattro, che osserveranno la Terra da un’orbita geostazionaria a 36mila chilometri di altezza, sono realizzati dalla Thales Alenia Space, ...

Ambra_7 : Ecco qua il terzo spazio sbloccato nello store ufficiale della @ScuderiaFerrari Il casco... Un po' carino ma va be… - Fedeshi_ : RT @saIva___: Adli non è stato inserito nella lista Champions. Ecco perché ritengo doveroso dargli spazio in campionato subito, già dalla S… - mgpg07 : RT @saIva___: Adli non è stato inserito nella lista Champions. Ecco perché ritengo doveroso dargli spazio in campionato subito, già dalla S… - SUPERDIABLO20 : RT @saIva___: Adli non è stato inserito nella lista Champions. Ecco perché ritengo doveroso dargli spazio in campionato subito, già dalla S… - _Cubciu_ : RT @saIva___: Adli non è stato inserito nella lista Champions. Ecco perché ritengo doveroso dargli spazio in campionato subito, già dalla S… -