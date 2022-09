Onu | 2 mln e mezzo i deportati ucraini Usa | ' Guerra a snodo chiave | sostegno continui'

Autogrillocryp : RT @IosonoScala: #NAFO #NAFOfellas #Russia #Putin #Ucraina #RussiaIsATerroristState #SlavaUkraine #SlavaUkrainii #PUTINWARCRIMINAL ???????? P… - Fortunablu17 : RT @IosonoScala: #NAFO #NAFOfellas #Russia #Putin #Ucraina #RussiaIsATerroristState #SlavaUkraine #SlavaUkrainii #PUTINWARCRIMINAL ???????? P… - IosonoScala : #NAFO #NAFOfellas #Russia #Putin #Ucraina #RussiaIsATerroristState #SlavaUkraine #SlavaUkrainii #PUTINWARCRIMINAL… - Agenpress : Onu. 2,5 mln di ucraini deportati in Siberia. 38mila bambini, molti strappati dalle braccia dei genitori… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Onu: 6,9 mln sfollati interni e 7 mln rifugiati in Europa #onu #consigliodisicurezza #dicarlo #ucraina #rose… -

TGCOM

- Mosca si prepara ad indire il referendum di annessione nelle zone occupate dall'esercito russo. Il segretario di Stato americano Blinken è volato a Kiev. Mentre da Ramstein il segretario alla Difesa,...Allo stesso tempo arriva la denuncia di Kiev all': violenze e trasferimenti forzati. 2,5 milioni di persone deportate. Tra loro ci sono 38.000 bambini. Secondo il viceambasciatore ucraino all'... Ucraina, Onu: 6,9 mln sfollati interni e 7 mln rifugiati in Europa Mosca si prepara ad indire il referendum di annessione nelle zone occupate dall'esercito russo. Il segretario di Stato americano Blinken è volato a Kiev. Mentre da Ramstein il segretario alla Difesa, ...In questa edizione: Gas, Ue pronta sul price cap. Ucraina, 2,5 mln di civili deportati in Russia. Caro bollette, oggi Cdm. 'Ndrangheta, 22 arresti nel reggino. Covid, Onu: "Pianeta indietro di 5 anni" ...