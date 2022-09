Oliviero Toscani e Mereu, shooting d’autore per i centenari sardi (Di giovedì 8 settembre 2022) Oliviero Toscani, il maestro della fotografia in Ogliastra per ritrarre i centenari della Blue Zone Sarda shooting fotografico – settembre 2022 Stochino Attilio 100 anni di Arzana, Oliviero Toscani e Pietro Mereu Toscani Mereu, mission ‘scatti d’autore in Terra sarda’ Il maestro Toscani è arrivato in Ogliastra, nei paesi della Blue Zone Sarda, per uno shooting fotografico che, fra le mura domestiche e di casa in casa, ha come protagonisti i centenari e gli ultranovantenni dei Comuni di Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei. Domenico Murru 93 anni di Talana e Oliviero Toscani Toscani immortala ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022), il maestro della fotografia in Ogliastra per ritrarre idella Blue Zone Sardafotografico – settembre 2022 Stochino Attilio 100 anni di Arzana,e Pietro, mission ‘scattiin Terra sarda’ Il maestroè arrivato in Ogliastra, nei paesi della Blue Zone Sarda, per unofotografico che, fra le mura domestiche e di casa in casa, ha come protagonisti ie gli ultranovantenni dei Comuni di Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei. Domenico Murru 93 anni di Talana eimmortala ...

