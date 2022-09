No | la biblioteca pubblica di Dresda non vuole bruciare libri russi

Leggi su facta.news

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il 3 settembre 2022 su Facebook è statata la foto di un presunto volantino in lingua tedesca con la sigla dellastatale di, in Germania. La foto è accompagnata da un commento in italiano, scritto da chi hato il post, in cui si afferma che l’annuncio sarebbe «apparso in unadi», e che ci sarebbe scritto che «la letteratura russa non deve avere posto nella tua libreria. A causa della prevista riduzione del riscaldamento in autunno e in inverno, ti chiediamo di donaredi autorida utilizzare per il riscaldamento della». Sempre secondo il post oggetto di analisi, l’annuncio sarebbe stato firmato «dalla direttrice della ...