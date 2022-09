Mini piranha attaccano i bagnanti | “Sono saltata fuori dall’acqua e i miei piedi sanguinavano”

(Di giovedì 8 settembre 2022) “È stato dolorosissimo!subitoe i, la sensazione è stata quella di essere attaccata da un branco di minuscoli”. Così Tara Sauvage, residente a San Diego, alla CBS8. Già, perché le coste californianealle prese con quelli chestati ribattezzati ‘squali’ (Excirolana chiltoni): crostacei piccolissimi, meno di un centimetro, che si muovono in gruppi molto numerosi e feriscono i. “Non disdegnano la carne fresca e per questo posattaccare anche l’uomo. Ma giocano un ruolo importante all’interno dell’ecosistema. In genere cercano animali morenti o morti, in particolare pesci, lungo le ...

