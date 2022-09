LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Vincenzo Nibali (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta A ESPANA 2022 12.33 Si muove anche Vincenzo Nibali! Lo Squalo dello Stretto vuol lasciare il segno al suo ultimo grande giro della carriera. 12.29 Si era formato un drappello di una decina di uomini al comando, ora arrivano da dietro altri corridori. 12.26 Ovviamente subito scatti e controscatti. 12.23 Iniziata ufficialmente la frazione odierna! 12.19 La partenza è stata leggermente ritardata per un problema meccanico accusato da Ben O’Connor (AG2R Citroën Team). 12.16 Dispiace per l’azzurro, che in questa Vuelta era stato protagonista all’attacco, con due secondi posti. Per lui qualche linea di febbre, tampone al Covid-19 negativo. 12.13 Due i ritiri nella giornata odierna: non partiranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANA12.33 Si muove anche! Lo Squalo dello Stretto vuol lasciare il segno al suo ultimo grande giro della carriera. 12.29 Si era formato un drappello di una decina di uomini al comando, ora arrivano da dietro altri corridori. 12.26 Ovviamente subito scatti e controscatti. 12.23 Iniziata ufficialmente la frazione odierna! 12.19 La partenza è stata leggermente ritardata per un problema meccanico accusato da Ben O’Connor (AG2R Citroën Team). 12.16 Dispiace per l’azzurro, che in questaera stato protagonista all’attacco, con due secondi posti. Per lui qualche linea di febbre, tampone al Covid-19 negativo. 12.13 Due i ritiri nella giornata odierna: non partiranno ...

