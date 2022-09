LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi 48/50, Bartolomei 44, Cainero 41. Ripartono gli uomini per la seconda sessione (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Il ceco Tomas Nydrle ha già finito di sparare anche la seconda serie: è virtualmente in testa a 49/50. 10.49 Per l’Italia c’è Luigi Lodde, che è già a 6. 10.46 SONO RIPARTITI GLI uomini PER LA LORO seconda sessione DI Tiro. 10.43 Le altre italiane: Bartolomei 44/50, Cainero 41/50. Attardate. 10.41 In testa dopo 50 piattelli c’è la finlandese Marjut Heinonen, a quota 49/50. Diana Bacosi è a quota 48/50, insieme alla francese Lucie Anastassiou, alla lettone Anda Lita Vavere, alla cipriota Konstantia Nikolaou e alla tedesca Nadine Messerschmidt. 10.38 Attenzione! Bacosi ha completato la sua serie: 23/25, quindi anche per lei un paio di errori. 10.33 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Il ceco Tomas Nydrle ha già finito di sparare anche laserie: è virtualmente in testa a 49/50. 10.49 Per l’Italia c’è Luigi Lodde, che è già a 6. 10.46 SONO RIPARTITI GLIPER LA LORODI. 10.43 Le altre italiane:44/50,41/50. Attardate. 10.41 In testa dopo 50 piattelli c’è la finlandese Marjut Heinonen, a quota 49/50. Dianaè a quota 48/50, insieme alla francese Lucie Anastassiou, alla lettone Anda Lita Vavere, alla cipriota Konstantia Nikolaou e alla tedesca Nadine Messerschmidt. 10.38 Attenzione!ha completato la sua serie: 23/25, quindi anche per lei un paio di errori. 10.33 ...

Fl3b0 : RT @GrifoSmash: Dopo la (lunga) pausa estiva, finalmente tornano anche i tornei a Perugia ?? A 20 iscritti faccio una live in cui tiro un… - GrifoSmash : Dopo la (lunga) pausa estiva, finalmente tornano anche i tornei a Perugia ?? A 20 iscritti faccio una live in cui… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: 25-25 per Bacosi! Bartolomei a quota 23 Cainero 22. Ora gli uomini -… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri nello skeet. Si parte con le donne alle 7… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia la rincorsa verso medaglie e prime carte olimpiche nello skeet -