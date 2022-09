Lazio | stadio Flaminio | «Se Lotito fa sul serio…»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Le parole dell’assessore allo sport di Romano, Orlando, sul possibiledi proprietà: «Sevuole, partiamo in meno di un anno» Intervistato dalla Repubblica, l’assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato, ha parlato di un possibile progetto dellaper la proprietà dello. Di seguito le sue parole. «Se ci sarà un progetto lo analizzeremo. Sarebbe naturale immaginare che lae i suoi tifosi possano avere il proprioal. Sefa sul serio, l’iter autorizzativo per arrivare all’approvazione di un progetto di partenariato pubblico-privato è relativamente veloce. Si può chiudere anche in 10 mesi. Per ora si è detto disponibile, ma contano i fatti, quindi staremo a vedere. Se ...

assocalciatori : ?? L’attaccante della @OfficialSSLazio @ciroimmobile ha ricevuto il premio “Paolo Rossi” dal Presidente… - la_mia_lazio : Stadio Flaminio, l'assessore allo sport #Onorato: 'ora #Lotito deve presentare un progetto serio' - Aquila6811 : RT @PalucciEmanuele: E iniziato il cammino che ci porterà a casa …nello stadio della Lazio al centro di Roma! Rimettiamo le cose al loro po… - Frankiessl1900 : @Fedeloy Lascia sta Federico. Ti ricordi Lazio Eintracht? Ero allo stadio tutta la curva loro piena tra bombe carta… - TheLastGenius26 : RT @Gianluc93104660: @fbmaarket @Aquila6811 Ve prego… è appena finito il mercato, grazie a Dio. Ste’ notizie sono snervanti già nelle fines… -

... partiamo in meno di un anno" Intervistato dalla Repubblica, l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato, ha parlato di un possibile progetto dellaper la proprietà delloFlaminio.- Feyenoord, questa sera alle 21 in diretta dalloOlimpico per la gara d'esordio della squadra di Maurizio Sarri in Europa League. Il match, con fischio d'inizio alle ore 21 allo...Con un comunicato apparso sulla pagina instagram ufficiale della Voce della Nord il gruppo portante dei tifosi biancocelesti degli Ultras Lazio hanno preso posizione sulla situazione arbitrale che è e ...Continuano le polemiche post Lazio-Napoli. Dopo il deferimento di Sarri e il comunicato del club capitolino, oggi la Curva Nord alza la voce in difesa dei colori biancocelesti ...