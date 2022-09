La regina Elisabetta è morta! Carlo è il nuovo Re d’Inghilterra (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta è morta aveva 96 anni, l’annuncio è arrivato alle 19.30 ore italiane da Buckingham Palace.Così terminato il regno più longevo della storia inglese. Da qualche ora le sue condizioni erano apparse critiche, al punto da essere messa sotto stretta osservazione dei medici.Tutta la famiglia reale ha raggiunto la Scozia, recandosi al Castello Balmoral, residenza che la regina utilizzava solitamente per trascorrere le vacanze.Nell’esatto momento della sua morte, il suo figlio primogenito Carlo è il nuovo re d’Inghilterra Tantissime persone già da ore si sono raccolte davanti Buckingham Palace, per pregare. Ma lo stato di salute della regina era stato già messo in discussione proprio dai cittadini, che nell’ultima apparizione del 6 Settembre con Liz ... Leggi su vivendopalermo.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè morta aveva 96 anni, l’annuncio è arrivato alle 19.30 ore italiane da Buckingham Palace.Così terminato il regno più longevo della storia inglese. Da qualche ora le sue condizioni erano apparse critiche, al punto da essere messa sotto stretta osservazione dei medici.Tutta la famiglia reale ha raggiunto la Scozia, recandosi al Castello Balmoral, residenza che lautilizzava solitamente per trascorrere le vacanze.Nell’esatto momento della sua morte, il suo figlio primogenitoè ilreTantissime persone già da ore si sono raccolte davanti Buckingham Palace, per pregare. Ma lo stato di salute dellaera stato già messo in discussione proprio dai cittadini, che nell’ultima apparizione del 6 Settembre con Liz ...

