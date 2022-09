Katia Pedrotti e Ascanio, ma li avete visti a Venezia? I più belli del red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, elegantissimi sul tappeto rosso del Red carpet in una cornice festivaliana quasi verso il giorno del gran finale. Si riaccendono le luci del Red carpet per una nuova kermesse di attori, attrici e ospiti all’ottavo giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che ha ridipinto il Lido di Venezia con presenze … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 settembre 2022)Pacelli e, elegantissimi sul tappeto rosso del Redin una cornice festivaliana quasi verso il giorno del gran finale. Si riaccendono le luci del Redper una nuova kermesse di attori, attrici e ospiti all’ottavo giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che ha ridipinto il Lido dicon presenze … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

DENUBBIO : RT @dea_channel: outfit sportivo per la divina Katia Pedrotti???????????? - LuizHideraldo2 : RT @dea_channel: outfit sportivo per la divina Katia Pedrotti???????????? - Omar5784 : RT @dea_channel: outfit sportivo per la divina Katia Pedrotti???????????? - fabiochiarugi : RT @dea_channel: outfit sportivo per la divina Katia Pedrotti???????????? - chiapperi1 : RT @dea_channel: outfit sportivo per la divina Katia Pedrotti???????????? -