Il problema evidenziato da Tiziano Ferro è che in Italia, suo marito non è suo marito. E neanche per i due figli Victor Allen sarebbe genitore (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiziano Ferro contro l’Italia: o almeno contro quella che non difende i diritti delle coppie omosessuali. In particolare di quelle che adottano bambini in Paesi stranieri. In una lunga intervista su Rolling Stones il cantante, che vive da tempo negli Stati Uniti con il marito e i figli Margherita e Andres, spiega il motivo per cui non ha ancora fatto il passaporto Italiano ai ragazzi. Tiziano ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022)contro l’: o almeno contro quella che non difende i diritti delle coppie omosessuali. In particolare di quelle che adottano bambini in Paesi stranieri. In una lunga intervista su Rolling Stones il cantante, che vive da tempo negli Stati Uniti con ile iMargherita e Andres, spiega il motivo per cui non ha ancora fatto il passaportono ai ragazzi....

