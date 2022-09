God Save the King (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe Carlo ha aspettato una vita intera per diventare re tanto da essere stato a 73 anni l’erede al trono più vecchio del mondo. Ma nessuno vuole ritrovarsi nella condizione di dover attendere la morte del genitore, seppure un monarca, per succedergli. Invece quel giorno, incredibile – come titolano i giornali di tutto il mondo – è arrivato: Carlo è il nuovo re d’Inghilterra: ha atteso oltre mezzo secolo di vita. Il suo titolo, provvisorio, che gli spetta è quello di Carlo III. Ma i royal watcher dicono che potrebbe decidere in futuro di cambiarlo. Ha atteso la corona da quando il primo luglio 1969 era stato investito del titolo di principe del Galles (lo stesso che aveva lo zio di Elisabetta, Edoardo VIII, che ha abdicato per amore di Wallis Simpson). In una dichiarazione pubblica il nuovo re ha detto: “La morte della mia amatissima madre, sua Maestà, la regina, è ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe Carlo ha aspettato una vita intera per diventare re tanto da essere stato a 73 anni l’erede al trono più vecchio del mondo. Ma nessuno vuole ritrovarsi nella condizione di dover attendere la morte del genitore, seppure un monarca, per succedergli. Invece quel giorno, incredibile – come titolano i giornali di tutto il mondo – è arrivato: Carlo è il nuovo re d’Inghilterra: ha atteso oltre mezzo secolo di vita. Il suo titolo, provvisorio, che gli spetta è quello di Carlo III. Ma i royal watcher dicono che potrebbe decidere in futuro di cambiarlo. Ha atteso la corona da quando il primo luglio 1969 era stato investito del titolo di principe del Galles (lo stesso che aveva lo zio di Elisabetta, Edoardo VIII, che ha abdicato per amore di Wallis Simpson). In una dichiarazione pubblica il nuovo re ha detto: “La morte della mia amatissima madre, sua Maestà, la regina, è ...

