George e Charlotte di Cambridge sono arrivati in divisa nella loro nuova scuola, ma ancora una volta è stato il piccolo Louis a farsi notare più degli altri (Di giovedì 8 settembre 2022) sono iniziate ieri le lezioni a Lambrook School, la nuova scuola di George, 9 anni, Charlotte, 7 e Louis, 4. I Cambridge si sono da poco trasferiti nell’Adelaide Cottage di Windsor e, finite le vacanze, i tre principini hanno fatto il loro ingresso nell’istituto, già visitato nel corso dell’estate, accompagnati da mamma Kate e papà William ma con un’aria poco entusiasta. Kate e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022)iniziate ieri le lezioni a Lambrook School, ladi, 9 anni,, 7 e, 4. Isida poco trasferiti nell’Adelaide Cottage di Windsor e, finite le vacanze, i tre principini hanno fatto ilingresso nell’istituto, già visitato nel corso dell’estate, accompagnati da mamma Kate e papà William ma con un’aria poco entusiasta. Kate e ...

