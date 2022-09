Gb, morta la regina Elisabetta: per 70 anni sul trono - Carlo è il nuovo re (Di giovedì 8 settembre 2022) La sovrana è deceduta a 96 anni nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea - si erano aggravate nelle ultime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 settembre 2022) La sovrana è deceduta a 96nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea - si erano aggravate nelle ultime ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - marinalimone : povera regina è morta prima dell'uscita di born pink ?? - silipo_giuseppe : Un pezzo di storia inglese, e non solo, oggi non c'è più. Morta la Regina Elisabetta -