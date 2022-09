Galatasaray | ecco Icardi | «Qui per un anno | poi vedremo in futuro»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Maurosi presenta come nuovo attaccante del: le dichiarazioni ai canali ufficiali del club turco Mauroha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del. LE PAROLE – «Sono molto emozionato. Sarò qui per une l’idea è quella di ottenere successi,poi più avanti cosa succederà dopo. Io e la mia famiglia siamo molto felici di venire a Istanbul». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo un pressing di varie settimane è arrivata la fumata bianca con il. Prestito con diritto di riscatto per un anno e opzione fissata a 25 milioni di euro per acquistare a titolo ...L'attaccante del Paris Saint Germain ha trovato un accordo con ile in queste ore sta volando con la famiglia in ... Galatasaray, ecco anche il secondo arrivo di serata: iniziate le trattative con Demir In attesa della firma sul contratto, il centravanti Mauro Icardi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Galatasaray. Il bomber di Rosario è sbarcato ieri sera a Istanbul ...Nel contratto con il club turco spuntano numerosi benefit di cui Icardi, Wanda e il resto della famiglia beneficeranno durante l'anno da trascorrere a Instanbul ...