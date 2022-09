Elezioni 2022 | Berlusconi | “Meloni e Salvini? Non ho figli preferiti”

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non ho dei, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po’ più sulle sue”. Così Silviointervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. “Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise”, dice ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'Indro

Il centrodestra al governo stravolgerebbe la Costituzione a colpi di maggioranza. Ne è certo il segretario del Pd Enrico Letta che dice che 'il vero obiettivo della destra è mandare a casa Sergio ..."Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise" "Io non ho dei figli preferiti, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei ... Elezioni 2022: vocazione a 'farsi male' — L'Indro Anffas chiede di cambiare la norma Il voto Non è per tutti. Anche alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 molte persone con disabilità intellettiva saranno non potranno esercitare il loro ...Con il Rosatellum, è l'allarme lanciato dal segretario Pd, il centrodestra potrebbe ottenere il 70% dei seggi e cambiare la Costituzione ...