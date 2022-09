È morta la Regina Elisabetta II, Carlo è il nuovo re. Folla a Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) La monarca è scomparsa a 96 anni, dopo aver regnato per 70. La famiglia reale era giunta a Balmoral nel pomeriggio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) La monarca è scomparsa a 96 anni, dopo aver regnato per 70. La famiglia reale era giunta a Balmoral nel pomeriggio

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - ChristianCane15 : RT @Guess_We_Should: 'Zio zio dov'eri quando è morta la Regina?' 'Ero in sessione a casa a memare su twitter tesoro' 'E come stavi?' 'Conte… - NadinMaximoff : la regina e morta ed io ora faccio sta cosa:) -