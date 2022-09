Discarica di Roncigliano | Cremonini contro la decisione del Tar | “Continueremo a lottare”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il Tar del Lazio non ha accolto le richieste del comune di Ardea. L’ordinanza del Sindaco Metropolitano di Roma Capitale relativa ai conferimenti dei rifiuti all’interno delladiresta valida. Leggi anche:di Albano, interdittiva antimafia anchel’azienda che gestisce il sito Respinta la richiesta del Comune Il Tar ha respinto la richiesta avanzata dal Comune di Ardea per sospendere l’efficacia del provvedimento e conseguentemente bloccare i conferimenti dei rifiuti di Roma, che allo stato attuale stanno proseguendo senza sosta. Il tribunale ha ritenuto “indimostrato che il conferimento indisposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale o di pregiudizio per la salute delle persone” e non ha ritenuto sussistente ...