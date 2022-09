Cosa succede se la regina Elisabetta muore: i dettagli del protocollo London Bridge (Di giovedì 8 settembre 2022) London Bridge, Cosa è il protocollo per la morte regina Elisabetta. London Bridge, ovvero ponte di Londra, è il nome del piano che il Regno Unito mette in atto nel giorno della morte della regina Elisabetta II. Il nome del piano è stato deciso negli anni Sessanta dopo l’ascesa al trono di Elisabetta II ed è stata resa nota solo nel 2017 dal Guardian. Secondo il London Bridge, in caso di decesso della sovrana, la prima persona che viene avvisata è il primo ministro e in questo caso è Liz Truss, nominata dalla sovrana appena 24 ore fa. Il premier viene avvisato da un funzionario (Sir Christopher Geidt, suo segretario privato) attraverso una linea telefonica tenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)è ilper la morte, ovvero ponte di Londra, è il nome del piano che il Regno Unito mette in atto nel giorno della morte dellaII. Il nome del piano è stato deciso negli anni Sessanta dopo l’ascesa al trono diII ed è stata resa nota solo nel 2017 dal Guardian. Secondo il, in caso di decesso della sovrana, la prima persona che viene avvisata è il primo ministro e in questo caso è Liz Truss, nominata dalla sovrana appena 24 ore fa. Il premier viene avvisato da un funzionario (Sir Christopher Geidt, suo segretario privato) attraverso una linea telefonica tenuta ...

