Carmen Di Pietro ancora in difficoltà dopo l’Isola dei famosi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 settembre 2022)Diaveva già confidato i problemi arrivati per leidei, una volta tornata a casa. Sono peròche continua ad avere e che in parte pesano anche sulle spese che deve affrontare ogni mese per lei e la sua famiglia. Sembra chedeiabbia profondamente segnatoDi, che non esagerava quando diceva che avrebbe fatto di tutto per il cibo, per mangiare. E’ rimasta in Honduras fino alla fine, è arrivata in finale ma nonostante siano passati i mesi incontragrandi. Si è dataun altro po’ di tempo ma se tutto dovesse restare come in questo momento andrà dallo psicologo per farsi ...