Cambia l’Inno della Gran Bretagna: addio a “God Save The Queen” con la morte della Regina Elisabetta. Cosa lo sostituisce? (Di giovedì 8 settembre 2022) Cambia l’Inno della Gran Bretagna e del Regno Unito dopo 70 anni e 214 giorni. La Regina Elisabetta II è morta questa sera nella sua residenza estiva di Balmoral e Carlo è salito al trono. Da “God Save The Queen”, che abbiamo sentito innumerevoli volte per sette decenni, si passerà a “God Save The King”. Da “Dio salvi la Regina” a “Dio salvi il Re”. Parole che la maggior parte della popolazione non ha mai cantato, visto che era da tempi di Re Giorgio VI (papù di Elisabetta) che non venivano pronunciate. La prima occasione per ascoltarlo dovrebbe essere già questa sera: alle ore 21.00 si gioca Italia-Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)e del Regno Unito dopo 70 anni e 214 giorni. LaII è morta questa sera nella sua residenza estiva di Balmoral e Carlo è salito al trono. Da “GodThe”, che abbiamo sentito innumerevoli volte per sette decenni, si passerà a “GodThe King”. Da “Dio salvi la” a “Dio salvi il Re”. Parole che la maggior partepopolazione non ha mai cantato, visto che era da tempi di Re Giorgio VI (papù di) che non venivano pronunciate. La prima occasione per ascoltarlo dovrebbe essere già questa sera: alle ore 21.00 si gioca Italia-...

GiorgioCMascion : In effetti pensavo che l'Inno Britannico fosse (stato) sempre quello. Ed invece è l'unico che cambia le sue parole.… - cercoatarassia : Ma ora che la regina non c'è più, l'inno nazionale britannico cambia trasformando Queen in King oppure rimarrà invariato? - infoitinterno : Morta la Regina Elisabetta: cambia l’inno dell’Inghilterra - piccolarika : @ormai_rica God save the king. È l'unico inno che cambia a seconda del regnante - laur_eco : Io avevo scoperto un mese fa che se la regina moriva cambiava anche l’inno e ora cambia davvero #QueenElizabeth #GodSaveTheking -