Calendario scolastico, lunedì 12 settembre al via le lezioni in sette regioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 12 settembre le lezioni ripartono in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Lombardia e nella Provincia autonoma di Trento. Questo secondo le date dei calendari deliberati dalle regioni. Ricordiamo che eventuali adattamenti del Calendario, che verranno adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del Calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 12leripartono in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Lombardia e nella Provincia autonoma di Trento. Questo secondo le date dei calendari deliberati dalle. Ricordiamo che eventuali adattamenti del, che verranno adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione delregionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all’organizzazione del sistemae dei relativi servizi complementari. L'articolo .

Vivi_Tenerife : Canarie. Calendario scolastico e direttive per l’inizio e la fine dell’anno scolastico 2022-2023 - cosiintroversa : non la mia scuola che mette il calendario scolastico delle vacanze e non l'ora e il giorno preciso del rientro delle classi - rinascereigatto : @riccomancini @OfficialGattara Nemmeno le madri sono”parcheggi”e hanno il sacrosanto diritto a tempo libero e a pot… - censore_ : RT @censore_: Nel peggior momento per gli italiani (post pandemia, inflazione,disoccupazione, guerra, aumenti..) c'è anche il caro libri! D… - news24_city : Anno Scolastico 2022-2023, si riparte il 12 settembre: ecco il calendario dettagliato -