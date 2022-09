Brighton: “Potter lascia eredità eccellente”. Crofts allenatore ad interim (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel giro di 24 ore, il Chelsea ha prima esonerato Thomas Tuchel, in seguito all’inizio di stagione negativo, per poi prelevare Graham Potter dal Brighton, pagandone la clausola rescissoria. I Seagulls hanno diffuso un comunicato in cui si legge la reazione del presidente Tony Bloom, che si è detto “deluso dal fatto che Graham ci lascerà. Ha fatto eccezionalmente bene nelle ultime tre stagioni, è un allenatore eccezionale e una persona eccezionale. Ci mancherà moltissimo nella nostra squadra”. Il numero uno del club ha poi sottolineato il grande lavoro di Potter nei suoi tre anni di lavoro, spiegando che “lascia una grande eredità”; un’eredità che per il momento verrà raccolta da Andrew Crofts, nominato tecnico ad interim in attesa di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel giro di 24 ore, il Chelsea ha prima esonerato Thomas Tuchel, in seguito all’inizio di stagione negativo, per poi prelevare Grahamdal, pagandone la clausola rescissoria. I Seagulls hanno diffuso un comunicato in cui si legge la reazione del presidente Tony Bloom, che si è detto “deluso dal fatto che Graham ci lascerà. Ha fatto eccezionalmente bene nelle ultime tre stagioni, è uneccezionale e una persona eccezionale. Ci mancherà moltissimo nella nostra squadra”. Il numero uno del club ha poi sottolineato il grande lavoro dinei suoi tre anni di lavoro, spiegando che “una grande”; un’che per il momento verrà raccolta da Andrew, nominato tecnico adin attesa di ...

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - augustociardi75 : Sareste favorevoli alla possibilità di cambiare allenatore prendendone uno, a stagione in corso, da una squadra di… - EnricoSiviero : RT @JPeppp: 20 milioni di buonuscita a Tuchel + 25 milioni al Brighton per liberare il tecnico Potter. La Superlega esiste già, si chiama… - Zednekzeman81 : RT @JPeppp: 20 milioni di buonuscita a Tuchel + 25 milioni al Brighton per liberare il tecnico Potter. La Superlega esiste già, si chiama… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea: c'è l'accordo, al Brighton vanno 23 milioni -