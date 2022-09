Verso Napoli-Liverpool: la scelta a sorpresa di Spalletti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Esordio in Champions League per il Napoli, che ritorna a competere per il massimo titolo europeo dopo due anni di assenza. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono inseriti nel Gruppo A, insieme al Liverpool, presente nel girone degli azzurri per la terza volta consecutiva, all’Ajax e al Rangers. Il primo match di questa prima fase di Champions League è questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Liverpool. Si parte quindi da subito con una sfida impegnativa contro la squadra allenata da Jurgen Klopp. Gli azzurri arrivano a questo match con qualche dubbio di formazione, soprattutto a causa dell’infortunio di Victor Osimhen, le cui condizioni però dovrebbero essere migliorate considerevolmente. In vista di questa gara importante, il tecnico del Napoli ha scelto di non portare gli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Esordio in Champions League per il, che ritorna a competere per il massimo titolo europeo dopo due anni di assenza. Gli azzurri di Lucianosono inseriti nel Gruppo A, insieme al, presente nel girone degli azzurri per la terza volta consecutiva, all’Ajax e al Rangers. Il primo match di questa prima fase di Champions League è questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il. Si parte quindi da subito con una sfida impegnativa contro la squadra allenata da Jurgen Klopp. Gli azzurri arrivano a questo match con qualche dubbio di formazione, soprattutto a causa dell’infortunio di Victor Osimhen, le cui condizioni però dovrebbero essere migliorate considerevolmente. In vista di questa gara importante, il tecnico delha scelto di non portare gli ...

mara_carfagna : Grazie Napoli per la bella giornata di ieri. Difenderò il #Sud e il patto per Napoli. Andiamo avanti, insieme, a te… - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - DiMarzio : #Calciomercato, #Ounas verso il @losclive. Trattativa in chiusura - albylawave : RT @RwondoNaples: Oggi sarà una serata di gala TOTALE, si torna nel calcio delle grandi, con un stadio da grande, sold out, quasi 60k spett… - RwondoNaples : Oggi sarà una serata di gala TOTALE, si torna nel calcio delle grandi, con un stadio da grande, sold out, quasi 60k… -