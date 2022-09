Tu Come Li Chiami di Fedez non offende i carabinieri, chiesta l’archiviazione: il commento di Rita Dalla Chiesa (Di mercoledì 7 settembre 2022) È stato messo un punto sulla lunga questione sollevata a proposito del testo di Tu Come Li Chiami? di Fedez, un brano contenuto nel mixtape BCPT pubblicato nel 2010. La denuncia del 2021 Nel 2021 Fedez è stato denunciato Dalla Onlus Associazione Pro Territorio e Cittadini guidata dall’ex colonnello Roberto Colasanti. Quest’ultimo accusava il rapper di “”vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p.”, nonché di “istigazione a delinquere”. La frase di Tu Come Li Chiami? di Fedez incriminata era: “carabinieri e militari, io li chiamo inf*mi / Tutti quei figli di cani / Tu Come li Chiami”. Il 5 settembre Adnkronos ha riportato la notizia della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) È stato messo un punto sulla lunga questione sollevata a proposito del testo di TuLi? di, un brano contenuto nel mixtape BCPT pubblicato nel 2010. La denuncia del 2021 Nel 2021è stato denunciatoOnlus Associazione Pro Territorio e Cittadini guidata dall’ex colonnello Roberto Colasanti. Quest’ultimo accusava il rapper di “”vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p.”, nonché di “istigazione a delinquere”. La frase di TuLi? diincriminata era: “e militari, io li chiamo inf*mi / Tutti quei figli di cani / Tuli”. Il 5 settembre Adnkronos ha riportato la notizia della ...

eugeniaiasiello : RT @JamesLucasIT: “E quando la mattina non ti sveglia nessuno. E quando la sera non ti aspetta nessuno, quando puoi fare quello che vuoi.… - H4RRYSH0M3 : @L0N3LYH3AR7H_ se mi dici come ti chiami ti seguo<3 - H4RRYSH0M3 : @frxwalls se mi dici come ti chiami ti seguo<3 - AngelaScatigna : RT @Poesiaitalia: “E quando la mattina non ti sveglia nessuno. E quando la sera non ti aspetta nessuno, quando puoi fare quello che vuoi.… - toltoedato : RT @Poesiaitalia: “E quando la mattina non ti sveglia nessuno. E quando la sera non ti aspetta nessuno, quando puoi fare quello che vuoi.… -