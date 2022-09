Star Wars: The Acolyte, Jodie Tuner-Smith potrebbe unirsi al cast (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jodie Turner-Smith, attrice e modella britannica, è in trattative per unirsi a Star Wars: The Acolye, nuova serie in uscita su Disney+. Jodie Turner-Smith sembrerebbe essere in trattative con Lucasfilm per affiancare Amandla Stenberg all'interno di Star Wars: The Acolyte, nuova serie ambientata nella galassia lontana, lontana e in uscita su Disney+. Lo show diretto da Leslye Headland è ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, circa 200 anni prima di Luke Skywalker; è durante quel periodo che la prima repubblica ha iniziato a vacillare, e il lato oscuro ha avanzato. Tranne l'ambientazione temporale e il genere, che sarà un mystery thriller, non si sa molto su The Acolyte. Nonostante la trama sia tenuta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)Turner-, attrice e modella britannica, è in trattative per: The Acolye, nuova serie in uscita su Disney+.Turner-sembrerebbe essere in trattative con Lucasfilm per affiancare Amandla Stenberg all'interno di: The, nuova serie ambientata nella galassia lontana, lontana e in uscita su Disney+. Lo show diretto da Leslye Headland è ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, circa 200 anni prima di Luke Skywalker; è durante quel periodo che la prima repubblica ha iniziato a vacillare, e il lato oscuro ha avanzato. Tranne l'ambientazione temporale e il genere, che sarà un mystery thriller, non si sa molto su The. Nonostante la trama sia tenuta ...

foggylady : RT @CristianNovelli: Sono con la piccola a pranzo da mia madre che fa il suo ingresso dalla cucina canticchiando la marcia imperiale di Sta… - CristianNovelli : Sono con la piccola a pranzo da mia madre che fa il suo ingresso dalla cucina canticchiando la marcia imperiale di Star Wars. È Dart Mother. - GrindShitRepeat : @1sxrrow @llimb0 @matildonas fra assurdo mi ha completamente stunnato l’uomo star wars ma che insulto è dioporco an… - comingsoonit : #JodieTurnerSmith sarebbe in trattative per ricoprire un ruolo in #TheAcolyte, una delle prossime serie ambientate… - _Lawliet___ : Ringraziando mio padre per aver comprato anni fa i cd di Star Wars quando ancora non c’erano Disney plus,Netflix…… -