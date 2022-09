“Sta solo rosicando” Vladimir Luxuria a bomba su Alex Belli | asfaltato in pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Orietta Berti è una delle due opinioniste del GF Vip 7. Insieme a Sonia Bruganelli commenterà in studio le vicende e le dinamiche che si andranno a creare tra i vipponi che per mesi staranno nella Casa più spiata d’Italia. È stato Alfonso Signorini a volere Orietta Berti come opinionista del reality, creando non poche polemiche tra i sostenitori di Adriana Volpe che si è ritrovata senza poltrona. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha confidato di aver ricevuto immediatamente una risposta affermativa da Sonia Bruganelli e di aver proposto questo cambio per un motivo molto semplice. “Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla ...