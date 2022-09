Salvini ribadisce | “Con le sanzioni Italia in ginocchio | ma non chiedo di toglierle”

LuigiBellug : Il tempismo con cui la portavoce del Ministro Labrov ribadisce i concetti espressi ieri da Salvini circa gli effett… - LuigiBellug : @NFratoianni Il tempismo con cui la portavoce del Ministro Labrov ribadisce i concetti espressi ieri da Salvini cir… - LuigiBellug : @GiuseppeConteIT Il tempismo con cui la portavoce del Ministro Labrov ribadisce i concetti espressi ieri da Salvini… - LuigiBellug : @matteorenzi Il tempismo con cui la portavoce del Ministro Labrov ribadisce i concetti espressi ieri da Salvini cir… - LuigiBellug : @EnricoLetta Il tempismo con cui la portavoce del Ministro Labrov ribadisce i concetti espressi ieri da Salvini cir… -

L'intervistatore interrompe ela domanda sulla volonta' di togliere le sanzioni, eribatte: 'Noi facciamo parte di una alleanza internazionale. Non decide l'Italia da sola. Se l'...L'intervistatore interrompe ela domanda sulla volontà di togliere le sanzioni, eribatte: 'Noi facciamo parte di una alleanza internazionale. Non decide l'Italia da sola. Se l'...ROMA - Le sanzioni contro la Russia per Matteo Salvini "hanno messo in ginocchio l'Italia", ma il segretario della Lega dice che se fosse premier non ...Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...