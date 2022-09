Roma | delisting sempre più vicino | sarà completato il 14 settembre

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Al termine di un processo durato diversi mesi, lapiù vicina aldalla Borsa, che avverrà in data 142022. La famiglia Friedkin, proprietaria del club giallorosso, acquisiranno il restante 3,874% rimanente spendendo 10,96 milioni di euro, ovvero 0,45€ ad azione che poi saranno sospese dalla quotazione nelle sedute del 12 e 13, e quindi revocate a partire dalla quella del 14. SportFace.

