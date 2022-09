Putin: “Stop a gas e petrolio se impongono il price cap” (Di mercoledì 7 settembre 2022) VLADIVOSTOK – La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull’energia russa. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin (foto) a Vladivostok. “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente”, ha aggiunto Putin. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) VLADIVOSTOK – La Russia non fornirà piùe gas a quei Paesi occidentali che imporranno uncap sull’energia russa. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir(foto) a Vladivostok. “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né, né carbone. Niente”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

GiovaQuez : Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vi… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - Massimi47715989 : Putin, stop gas e petrolio se impongono il price cap. Von der Leyen: 'Da lui solo ricatti' - Europa - ANSA… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: Non vale 'più la pena' di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte de… - TheItalianTimes : ?? GUERRA DEL GAS #Putin minaccia: “Febbre da #sanzioni, possibile stop a #gas e #petrolio”. Pronta la risposta dell… -