PSG, Mbappé non si accontenta: «Si poteva spingere di più, fatto l'essenziale…»

L'attaccante del PSG Mbappé ha analizzato la vittoria in Champions League contro la Juventus

Il fuoriclasse del PSG Kylian Mbappé, autore della doppietta decisiva nel 2-1 in Champions League contro la Juventus, ai microfoni di Canal+ ha commentato la partita.

LE PAROLE – «Siamo contenti e avremmo potuto metterci al sicuro e spingere un po' di più nel secondo tempo. Abbiamo fatto l'essenziale, penso che abbiamo fatto una buona partita e partiamo con la vittoria in una grande atmosfera. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, sapevamo prima della partita che avevamo dei difetti, lavoreremo e cercheremo di fare il nostro massimo».

