Pallanuoto, Champions League 2022-2023: definiti i gironi del 1° turno dei preliminari e quelli del main round (Di mercoledì 7 settembre 2022) A Spalato, in Croazia, durante gli Europei di Pallanuoto, si sono svolti i sorteggi per i gironi del 1° turno dei preliminari ed il main round della Champions League 2022-2023: il 1° turno dei preliminari è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre, mentre il main round è inizierà il 15-16 novembre e si concluderà il 23-24 maggio, poi dal 31 maggio al 3 giugno si svolgerà a Belgrado la Final Eight. Nel main round sarà presente la Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni, che esordirà il 15 novembre contro l’Olympiacos, mentre l’AN Brescia giocherà la fase preliminare insieme alla RN Savona: i lombardi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) A Spalato, in Croazia, durante gli Europei di, si sono svolti i sorteggi per idel 1°deied ildella: il 1°deiè in programma dal 29 settembre al 2 ottobre, mentre ilè inizierà il 15-16 novembre e si concluderà il 23-24 maggio, poi dal 31 maggio al 3 giugno si svolgerà a Belgrado la Final Eight. Nelsarà presente la Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni, che esordirà il 15 novembre contro l’Olympiacos, mentre l’AN Brescia giocherà la fase preliminare insieme alla RN Savona: i lombardi ...

