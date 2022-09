Napoli-Liverpool, Simeone entra e va in gol. E si commuove (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un primo tempo formidabile, forse storico, per il Napoli di Luciano Spalletti nel match della prima giornata di Champions League contro il Liverpool. Tre gol, un rigore sbagliato di Osimhen e un salvataggio sulla linea su tiro di Kvatatskhelia. Il Liverpool è sotto di tre reti, ma ha rischiato un passivo peggiore al Maradona. L’ultima rete è di Giovanni Simeone, subentrato al posto di Osimhen. Tempo due minuti e l’attaccante si è fatto trovare pronto in area per raccogliere il più facile degli assist. Merito di Kvaratskhelia che ha ubriacato Gomez e servito un assist d’oro. L’ex Verona segna e si commuove. Si tratta del suo primo gol in Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un primo tempo formidabile, forse storico, per ildi Luciano Spalletti nel match della prima giornata di Champions League contro il. Tre gol, un rigore sbagliato di Osimhen e un salvataggio sulla linea su tiro di Kvatatskhelia. Ilè sotto di tre reti, ma ha rischiato un passivo peggiore al Maradona. L’ultima rete è di Giovanni, subto al posto di Osimhen. Tempo due minuti e l’attaccante si è fatto trovare pronto in area per raccogliere il più facile degli assist. Merito di Kvaratskhelia che ha ubriacato Gomez e servito un assist d’oro. L’ex Verona segna e si. Si tratta del suo primo gol in Champions League. SportFace.

