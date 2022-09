Moviola Salisburgo-Milan 1-1 | “Manca un giallo a Pobega” | UCL News

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Moviola #SalisburgoMilan 1-1: 'Manca un giallo a #Pobega' | #UCL #News - @ChampionsLeague #ChampionsLeague #Champions #S… - PianetaMilan : #Moviola #SalisburgoMilan 1-1: 'Manca un giallo a #Pobega' | #UCL #News - @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - zazoomblog : Moviola Salisburgo Milan: l’episodio chiave del match - #Moviola #Salisburgo #Milan: - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Salisburgo Milan Primavera 1-1: buon pareggio per i rossoneri - Milannews24_com : Salisburgo Milan Primavera 1-1: buon pareggio per i rossoneri -

SintesiMilan 1 - 11 Calcio d'inizio - Si parte 2 Ci ...Si accendono gli animi poi, ammonito Sergio Ramos per proteste- Milan Arbitro: Jovanovic 17' Capaldo stende Theo Hernandez: giusto il giallo. Il terzino rossonero cade in area di rigore ...Alla Red Bull Arena, Salisburgo e Milan si sfidano per la prima giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Red Bull Arena, la sfida tra Salisburgo e Milan ...Vediamo insieme tutti gli episodi di Salisburgo-Milan, gara di Champions League valida per la 1a giornata del torneo.