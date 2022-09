Maxi-frode fiscale da 1 | 8 miliardi di euro | “Fatture di operazioni inesistenti per risparmi sull’Iva” Indagate anche Auchan e Gs

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È una presuntada 1,8diquella scoperta dall’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e coordinata dai pm Nicola Rossato e Stefano Civardi. Tra gli indagati, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, risultanoi due colossi della grande distribuzione Gs, controllata da Carrefour, eai quali sono stati sequestrati 60 milioni di(33,8 alla prima e 26,2 alla seconda) su un totale di 260 disposti dal gip nei confronti di 15 società. Le misure cautelari riguardano alcuni imprenditori bresciani e campani, oltre a Gianpaolo Racagni, ex responsabile dell’ufficio acquisti di, licenziato nel 2019 e poi passato ad ...

