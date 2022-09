Le parole dei compagni della redazione di Ivan Safronov, dopo la condanna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Traduciamo il messaggio al giornalista Ivan Safronov pubblicato sulla prima pagina del quotidiano russo Kommersant da parte della redazione, il giorno dopo la condanna di Mosca a 22 anni di carcere con l’accusa di “tradimento”. Kommersant è una delle testate con cui Safranov ha lavorato. Ciao, Vanya. I tuoi articoli sono stati pubblicati sulla prima pagina del Kommersant molte volte. Dal 7 luglio 2020 spesso sono state pubblicate notizie su di te. E ora usiamo la nostra prima pagina per rivolgerci direttamente a te. Qui, a Kommersant, ci sono persone che ricordano di quando ti sei avvicinato al giornalismo. Di come hai imparato a raccontare una storia. Di come hai iniziato a trovare esclusive e a vincere i tuoi innumerevoli premi per la migliore storia del tema. E di come sei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Traduciamo il messaggio al giornalistapubblicato sulla prima pagina del quotidiano russo Kommersant da parte, il giornoladi Mosca a 22 anni di carcere con l’accusa di “tradimento”. Kommersant è una delle testate con cui Safranov ha lavorato. Ciao, Vanya. I tuoi articoli sono stati pubblicati sulla prima pagina del Kommersant molte volte. Dal 7 luglio 2020 spesso sono state pubblicate notizie su di te. E ora usiamo la nostra prima pagina per rivolgerci direttamente a te. Qui, a Kommersant, ci sono persone che ricordano di quando ti sei avvicinato al giornalismo. Di come hai imparato a raccontare una storia. Di come hai iniziato a trovare esclusive e a vincere i tuoi innumerevoli premi per la migliore storia del tema. E di come sei ...

elio_vito : Erano tutti pronti a parole a sospendere la campagna elettorale, approvare subito i provvedimenti necessari per il… - ladyonorato : Grande discorso. Uno dei governatori più amati d’America in poche parole dice tutto ciò che vorremmo sentire dire d… - Federvolley : #EuroVolleyU19W E' OROOOOOOOO!!!!! ?? ???? ?? ???? La Nazionale Under 19 ???? ha battuto in finale 3-2 (17-25, 27-25, 25-2… - PFloyd1955 : @orfini Il tuo mondo invece è quello dei balocchi !!! Fa una cosa, raccontaci la realtà nel quale versa questo Paes… - irismoretti : RT @capuleti_giulia: Ho provato un grande dolore nel sentire le parole dei famigliari di chi è morto in ospedale,intubato,solo come un cane… -