Jennie delle Blackpink per Calvin Klein Autunno 2022

BP_Jennie_ : SEMPRE INNAMORATA DELLE MIE DONNE - martinajuliab : RT @reptheestallion: LISA BIONDA, GINGER JENNIE, ROSÉ CON I DIAMANTI E JISOO TRUCCATA DA DIO: NOI NON SIAMO PRONTI A QUESTA NUOVA ERA DELLE… - bp_carlo : RT @reptheestallion: LISA BIONDA, GINGER JENNIE, ROSÉ CON I DIAMANTI E JISOO TRUCCATA DA DIO: NOI NON SIAMO PRONTI A QUESTA NUOVA ERA DELLE… - minarisbear : Voglio dedicare questo tweet a una delle persone più meravigliose che io abbia mai conosciuto, un'amica super prezi… - astralyium : RT @blackpink__ita: Il canale YouTube delle BLACKPINK ha raggiunto 80 milioni di iscritti! ?? #BLACKPINK #PINKVENOM #JISOO #LISA #JENNIE #R… -

Wondernet Magazine

Per la campagna, fotografata e diretta da Alasdair McLellan, Calvin Klein ha reclutato una serie di celebrità e influencer internazionali comeBlackpink , ma anche Dominic Fike, Chloë ...VEDI ANCHE Prime Video Gli idolidonne - Lillo e Greg, accompagnati da Corrado Guzzanti, ci ... Tutto per la mia famiglia - RitroviamoGarth, la Kelly di "Beverly Hills 90210", in questo ... Calvin Klein, il cast di Culture Shaper della campagna Autunno-Inverno 2022 Nel cast figura anche Jennie Kim, componente del girl-group sudcoreano delle Blackpink. Oltre alla cantante, hanno posato per Alasdair McLellan tante altre star, tra le quali figurano le attrici Chloe ...Peter Facinelli, attore che interpreta il personaggio di Carlise Cullen in Twilight, è diventato padre per la terza volta ...