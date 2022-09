Fisco: evasione Gdo, ordinanza 'così Gs e Auchan frodavano senza rischi impresa' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) - Due schemi alternativi ma un unico obiettivo: realizzare una frode nel settore della Grande distribuzione organizzata che vedrebbe coinvolte ben 15 società tra cui Gs (controllata da Carrefour) e Auchan (ora Margherita distribuzione). E' quanto avrebbe scoperto la procura di Milano che ha emesso una misura nei confronti nei confronti di 13 persone indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale. Per il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza il primo disegno di frode "si realizza mediante l'emissione di false lettere d'intento, rilasciate nei confronti delle società (prevalentemente Gs e solo marginalmente Auchan spa) da cartiere che successivamente rivendono la merce sottocosto a società buffer (intermediarie, ndr), che si occupano della successiva cessione alla Gdo o ad altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) - Due schemi alternativi ma un unico obiettivo: realizzare una frode nel settore della Grande distribuzione organizzata che vedrebbe coinvolte ben 15 società tra cui Gs (controllata da Carrefour) e(ora Margherita distribuzione). E' quanto avrebbe scoperto la procura di Milano che ha emesso una misura nei confronti nei confronti di 13 persone indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale. Per il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza il primo disegno di frode "si realizza mediante l'emissione di false lettere d'intento, rilasciate nei confronti delle società (prevalentemente Gs e solo marginalmentespa) da cartiere che successivamente rivendono la merce sottocosto a società buffer (intermediarie, ndr), che si occupano della successiva cessione alla Gdo o ad altri ...

