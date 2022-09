Coppa Davis 2022, novità per l’Italia: con il ranking attuale Jannik Sinner sarà il n.1 e Matteo Berrettini il n.2. Intanto Cilic fa paura… (Di mercoledì 7 settembre 2022) Siamo alle battute finali dell’US Open 2022, ma il tennis internazionale non si fermerà, anzi correrà ancora di più. La prossima settimana sarà dedicata ai gironi di Coppa Davis, con l’Italia di Filippo Volandri che sarà impegnata alla Unipol Arena di Bologna con Croazia, Argentina e Svezia. La selezione azzurra i presenterà con una piccola novità, poiché non sarà Matteo Berrettini il numero 1 azzurro. Per gli incroci di Coppa Davis infatti ci sono in apertura i match tra i numeri 2 nazionali, per poi essere seguiti dai numeri 1. La classifica al momento vede Jannik Sinner come numero 11 al mondo e Matteo Berrettini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Siamo alle battute finali dell’US Open, ma il tennis internazionale non si fermerà, anzi correrà ancora di più. La prossima settimanadedicata ai gironi di, condi Filippo Volandri cheimpegnata alla Unipol Arena di Bologna con Croazia, Argentina e Svezia. La selezione azzurra i presenterà con una piccola, poiché nonil numero 1 azzurro. Per gli incroci diinfatti ci sono in apertura i match tra i numeri 2 nazionali, per poi essere seguiti dai numeri 1. La classifica al momento vedecome numero 11 al mondo e...

