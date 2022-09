“Conte, mi hai discriminato”. E l’ex premier affronta il contestatore no vax: “Al governo ho scelto la via della responsabilità” – Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giuseppe Conte, al mercato del quartiere Baggio di Milano, è stato Contestato da un uomo che si è definito “no green pass” e “no vax”: “Mi avete discriminato, non potevo andare al cinema, non potevo lavorare”. Il leader del M5s ha lasciato che il Contestatore si sfogasse e poi ha cercato di rispondergli: “Sulla vaccinazione la nostra posizione è sempre stata ‘libertà’ e ‘responsabilità’. Con la campagna vaccinale potevamo scegliere la via dell’obbligatorietà e invece ho scelto la via della libertà. Il risultato è che gli italiani hanno risposto in maniera responsabile”. Quando poi Conte è arrivato a parlare di ciò che ha fatto il governo guidato da Mario Draghi è stato interrotto più volte dal Contestatore: “Mi avete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giuseppe, al mercato del quartiere Baggio di Milano, è statostato da un uomo che si è definito “no green pass” e “no vax”: “Mi avete, non potevo andare al cinema, non potevo lavorare”. Il leader del M5s ha lasciato che ilstatore si sfogasse e poi ha cercato di rispondergli: “Sulla vaccinazione la nostra posizione è sempre stata ‘libertà’ e ‘’. Con la campagna vaccinale potevamo scegliere la via dell’obbligatorietà e invece hola vialibertà. Il risultato è che gli italiani hanno risposto in maniera responsabile”. Quando poiè arrivato a parlare di ciò che ha fatto ilguidato da Mario Draghi è stato interrotto più volte dalstatore: “Mi avete ...

Vinpatgia : RT @UnoNemoNessuno: @EnricoLetta Caro @EnricoLetta la bassa stima che hai del tuo elettorato rasenta il disprezzo. La verità è che non sei… - BerluStragisti : BERLU$CORROTTO GIUSEPPE CONTE, DAI LA COLPA AL #PD D'AVERTI FATTO CADERE, NAZISTA #GIUSEPPECONTE, TI HA FATTO CADER… - didinadivina : @EnricoLetta Enrico, hai cominciato a modulare meglio il tono della voce, a migliorare la velocità del parlato e ad… - PivaEdoardo : RT @UnoNemoNessuno: @EnricoLetta Caro @EnricoLetta la bassa stima che hai del tuo elettorato rasenta il disprezzo. La verità è che non sei… - ettorick : @EnricoLetta Volevi far fuori Conte perché i tuoi amici te lo hanno ordinato??pensavi che gli elettori del M5S avreb… -