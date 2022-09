Ciclismo: Roglic non ce la fa, è costretto al ritiro dalla Vuelta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vittima di una caduta nella 16tappa, era secondo a 1'26" da Evenepoel MADRID (SPAGNA) - Per la prima volta dopo tre anni il nome di Primoz Roglic non comparirà nell'albo d'oro della Vuelta di Spagna. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vittima di una caduta nella 16tappa, era secondo a 1'26" da Evenepoel MADRID (SPAGNA) - Per la prima volta dopo tre anni il nome di Primoznon comparirà nell'albo d'oro delladi Spagna. ...

sportface2016 : #Vuelta, Primoz #Roglic si ritira dopo la clamorosa caduta: il campione in carica era secondo in classifica generale - Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Roglic non ce la fa, è costretto al ritiro dalla Vuelta - RSIsport : ????? Primoz Roglic non difenderà il titolo alla Vuelta. Lo sloveno abbandona la corsa a tappe spagnola in seguito a… - Gazzetta_it : Vuelta, Roglic si ritira: Evenepoel vede la conquista della corsa - itssoyou10 : Primo Roglic abandona. Una pena. -