Cartabellotta Gimbe | ' Deludenti i programmi elettorali sulla Sanità'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) "". Così il presidente della Fondazione, Nino, giudica idei partiti in vista delle elezioni, alla luce di un monitoraggio indipendente condotto dalla fondazione ...

virnatwit : RT @Cartabellotta: 'Nessuna forza politica o coalizione ha elaborato un piano di rilancio del servizio sanitario nazionale per garantire al… - GIMBE : RT @marghiadnsal: #Ssn fuori dal radar dei partiti? @GIMBE analizza le proposte di coalizioni e schieramenti su #sanità e #ricerca. #elezi… - marghiadnsal : #Ssn fuori dal radar dei partiti? @GIMBE analizza le proposte di coalizioni e schieramenti su #sanità e #ricerca.… - Cartabellotta : RT @fattoquotidiano: “Sanità ai margini dell’agenda politica e nessun piano di rilancio adeguato”: l’analisi di Gimbe sui programmi di tutt… - GIMBE : RT @globalistIT: -

"Deludenti". Così il presidente della Fondazione, Nino, giudica i programmi dei partiti in vista delle elezioni, alla luce di un monitoraggio indipendente condotto dalla fondazione sui programmi elettorali. "Se da un lato alcune ...... "con la fine dell'emergenza, la sanità è 'rientrata nei ranghi', finendo di nuovo relegata ai margini dell'agenda politica " afferma Nino, presidente della Fondazioneche ha ...La Fondazione ha analizzato i programmi di tutti i partiti e schieramenti. Cartabellotta: “Quadro decisamente deludente. Numerose proposte valide ma frammentate, alcune non sostenibili, altre poco att ...Fondazione Gimbe analizza le proposte di coalizioni e schieramenti su sanità e ricerca. Ecco cosa è emerso punto per punto ...