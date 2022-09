Carta d’identita’ elettronica Roma: il 10 e l’11 settembre nuovo Open day nei municipi III ed XI, e negli ex Pit (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli Open Day dedicati alla Carta d’identità elettronica proseguono nel weekend del 10 e 11 settembre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi III e XI, nella giornata di sabato, e degli ex Punti Informativi Turistici del Centro anche la domenica. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 9 settembre, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Prosegue da oltre sei mesi l’impegno di Roma Capitale per migliorare il servizio di richiesta e rilascio della Carta d’identità elettronica e per abbattere i tempi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) GliDay dedicati allad’identitàproseguono nel weekend del 10 e 11 settembre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici deiIII e XI, nella giornata di sabato, e degli ex Punti Informativi Turistici del Centro anche la domenica. Per richiedere lad’identitànei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 9 settembre, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Prosegue da oltre sei mesi l’impegno diCapitale per migliorare il servizio di richiesta e rilascio dellad’identitàe per abbattere i tempi di ...

