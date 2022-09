Calcio | Sarri | ' frasi su arbitri? Lo rifarei tutta la vita'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) "L'apertura di un fascicolo della Procura federale dopo le miesugli? Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti: io da responsabile non ho solo il diritto, ma l'...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Frasi sugli arbitri? Lo rifarei tutta la vita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Frasi sugli arbitri? Lo rifarei tutta la vita' - napolimagazine : LAZIO - Sarri: 'Frasi sugli arbitri? Lo rifarei tutta la vita' - apetrazzuolo : LAZIO - Sarri: 'Frasi sugli arbitri? Lo rifarei tutta la vita' -

Replica così Maurizio, tecnico della Lazio, all'inchiesta aperta dalla giustizia Figc, nel corso della conferenza prima dell'esordio in Europa League contro il Feyenoord. "Il mio avvocato ...A Formello, in conferenza stampa, mister Maurizioha presentato così l'impegno di domani dei ... Nelspesso ci sono giocatori con una maturazione più lenta di altri. Cataldi forse è tra ...Lo rifarei tutta la vita". Replica così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, all'inchiesta aperta dalla giustizia Figc, nel corso della conferenza prima dell'esordio in Europa League contro il ...Maurizio Sarri ha commentato la decisione della Procura della Figc di aprire un fascicolo in relazione alle parole del tecnico dopo la sfida contro il Napoli.