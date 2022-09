Corriere dello Sport

Nicolòè la faccia dell' Inter a tutto campo, il centrocampista moderno capace di fare entrambe le fasi, quella difensiva e quella offensiva. Ed è anche il protagonista del match day che precede l'...Per l'allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann sarà la prima volta a San Siro: 'Sonodi poter giocare in questo stadio, pieno di storia. Sappiamo che la prima non è decisiva, ma vogliamo ... Barella è felice: “Milano è la città dove volevo essere” È tempo di Champions League anche per l'Inter di Simone Inzaghi. Stasera alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro nella loro sfida di esordio contro il Bayern Monaco.All'Allianz Stadium i gol di Vlahovic e Milik regalano tre punti ad una Juve non troppo brillante. Il Napoli si ferma in casa col Lecce ...